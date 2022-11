Qatar 2022: Cuatro juegos con 0-0, mayor cantidad en una primera jornada desde España 82

Desde hace 40 años no había una primera jornada del Mundial que registrara tantos partidos que terminaron empatados 0-0 tal y como está sucediendo ahora en Qatar 2022, donde cuatro encuentros en esta primera ronda han concluido sin goles.

Los partidos que han terminado igualados y sin festejo de gol en la presente justa mundialista han sido el: Dinamarca vs Túnez, México vs Polonia, Marruecos vs Croacia y el Uruguay vs Corea del Sur.

La última vez que esto sucedió en una primera jornada de Copa del Mundo fue en España 1982, donde, Italia y Polonia, Perú y Camerún, Yugoslavia e Irlanda del Norte y Alemania Federal e Inglaterra no pudieron hacerse daño y terminaron empatando son goles.

En el arranque de Qatar 2022 hemos sido testigos de duelos muy parejos, siendo quizá, el Mundial más parejo de los últimos años, en el que todos los grupos están muy apretados producto del buen nivel en el que llegan la mayoría de las selecciones.

