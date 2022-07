Qatar 2022: Doctor Frío controlará el clima durante la Copa del Mundo

Parece ser que el Mundial de Qatar 2022 será uno de los eventos más tecnológicos del mundo y a estos avances se le suma el ‘Doctor Frío’, que será una persona que se encargue de mantener un clima fresco.

Y es que la Copa del Mundo de este año se jugará en invierno en muchas partes del mundo, pero el Qatar será un clima de verano, por lo que los grados serán hasta los 40, por lo que será un clima sofocante.

El Dr. Saud Abdulaziz Abdul Ghani es un científico que desarrolló el enfriamiento dirigido para los ocho estadios que albergaran el torneo de futbol mundial más importante y logrará mantener una temperatura de los 20 y 24 grados, según indique la FIFA por cada compromiso.

“Lo que hemos hecho es trabajar en confort termal por los jugadores y para los 40 mil aficionados porque no solo es una cuestión de temperatura. Tenemos que ser capaces de que, aunque la temperatura y la sensación térmica exterior o la calidad del aire no sean buenas, dentro de la bóveda del estadio sí lo sea”, explicó el científico para AS.

Abdul Ghani, quien en Qatar ya es conocido como Doctor Frío, logró diseñar un enfriamiento dirigido para que los estadios del país sean utilizables cualquier día del año a cualquier hora, por lo que desarrollo una tecnología capaz de refrigerar, también de purificar el aire a gran escala.

“El sistema tiene dos partes, una que purifica el aire, lo limpia, y otra que lo refrigera. El confort térmico es algo con muchos detalles porque cada persona dentro del estadio tiene una particularidad, va vestida con ropa de manga larga, corta, es más o menos voluminosa. Cada uno percibe la temperatura de una manera. Nosotros no queremos controlar la temperatura solamente, queremos controlar lo que la gente está sintiendo sobre ella en cada estadio.

“Controlamos la temperatura, la humedad, el aire y la sensación que cada persona percibe. Tenemos sensores repartidos por todo el estadio porque cada zona del campo es diferente. El aire recircula a través de las máquinas que van soltando el aire limpio, filtrado. Nuestra obsesión no en enfriar el aire, es limpiarlo. Lo más importante es mantener fuera y bloqueado el aire caliente, lleno de polvo, y dentro el más limpio posible”.

