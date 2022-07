Tecatito Corona sobre Qatar 2022: 'Espero sorprender a todos'

Cada vez falta menos para Qatar 2022, por lo que Jesús Corona ya piensa en llegar en su mejor versión para sorprender a todos.

Por lo tanto, el 'Tecatito' le ve buenas opciones a la Selección Mexicana, a pesar de un grupo complicado donde se medirán ante Argentina, Polonia y Arabia Saudita.

“Para todos va a ser muy extraño, es la primera vez que va a pasar (Mundial a finales de años), es histórico y hay que prepararse bien y adaptarse para hacerlo bien con el club y llegar a la Selección.

“Hay que dar ese siguiente paso también allá (Selección). Le veo buenas opciones, muchas, creo mucho. Espero sorprender a todos", mencionó en entrevista con el Sevilla.

Sobre la lesión que sufrió ante Ecuador, el exfutbolista del Porto aseguró que todo quedó en un susto.

“No, no, estoy bien, si ves la jugada nada más fue el susto, que yo también me asusté en el momento, por eso al final, con un poco de dolor me salí, pero después de diez días ya se me recuperó, al cien por ciento", agregó.

