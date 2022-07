Mónica Vergara tras derrota ante Jamaica: 'Soy la responsable de este resultado'

La Selección Mexicana Femenil cayó en su debut en el tornero Concacaf W ante una sorpresiva Jamaica por 0-1 en el Estadio Universitario.

Tras el partido, la directora técnica del Tricolor Femenil, Mónica Vergara, aceptó toda la responsabilidad por la caída.

"Soy la responsable de este resultado, la crítica la recibo y les agradezco porque me hacen crecer y para mí lo más importante es el desarrollo de las jugadoras, de este partido asumo la responsabilidad... Estoy contenta de ver lo que encontré en el vestido, este resultado no nos define", dijo Vergara al final del juego.

"Desafortunadamente, hoy no fue nuestro mejor partido, los primeros partidos son complicados, lo que le acabo de decir de las jugadoras es que no podemos regalar los primeros 20 minutos, me quedo con el aprendizaje que ha tenido el equipo. Es un tropiezo en el camino, van a pelear a muerte sus partidos", agregó.

