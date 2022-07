Selección Mexicana Femenil: Licha Cervantes aseguró que EU debe preocuparse por el Tri

Al interior de la Selección Mexicana Femenil hay confianza. Y es que Alicia Cervantes aseguró que en el Tri no hay presión por disputar la Concacaf W, e incluso reveló que uno de sus objetivos es hacer historia en el Mundial de dicha categoría.

"No es presión, es algo que disfruto muchísimo de estar aquí, tengo muy buenas compañeras aquí también que hacemos nuestro trabajo, no solo depende de mí o de la presión que yo tenga en selección, tenemos muy buenas jugadoras que todas pueden hacer goles, no solo depende de una jugadora, somos un equipo muy bueno y queremos hacer historia, queremos dar ese paso para ir la Mundial, no hay presión", dijo en entrevista con Marca Claro.

Es tanta la confianza y motivación en el combinado nacional femenil que incluso la delantera de Chivas le envió un recadito a las actuales campeonas del mundo, Estados Unidos. En dicho mensaje aseguró que las norteamericanas deben preocuparse por el Tri, esto a pesar de que cuenten con sus figuras.

"Es contrarrestar y ellas también lo tienen que hacer, nosotras tenemos muy buenas jugadoras y que ellas tienen que preocuparse también de nosotras. Ellas tienen una generación muy buena y traen a todas sus estrellas, pero nosotras también tenemos un buen equipo, tenemos estrellas y muy buenas jugadoras.

"Ellas también deben estar preocupadas por un México y obviamente no va a ser un México que ha estado en los torneos, no estoy menospreciando a ninguna jugadora de las que estuvo, pero nosotras queremos hacer un buen torneo y queremos hacer historia de poder llegar a un Mundial", explicó.

Licha Cervantes finalizó destacando a la Liga MX Femenil, asegurando que gracias al torneo mexicano, el Tri ha logrado acercarse a las grandes potencias del mundo, como Estados Unidos y Canadá.

"Hemos recortado distancia con ellas, hemos trabajado para eso, ya tenemos una liga femenil, entonces creo que eso nos ayuda en muchos aspectos porque hemos crecido mucho, se ha visto en los Premundiales de la Sub 20 y Sub 17, quedaron en segundo lugar y antes eso no se daba tanto eso y ahora estamos recortando distancia, no solo con ellas sino con otras selecciones", sentenció.

