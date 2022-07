Kenti Robles sobre el Tri Femenil: "México va a ganar un Mundial"

Kenti Robles, jugadora de la Selección Mexicana Femenil, afirmó de manera categórica que en algún momento México va a ganar una Copa del Mundo en la rama Femenil.

La mexicana será parte del combinado que jugará el Premundial Femenil de la Concacaf, en donde buscarán el pase al Mundial y a los Juegos Olímpicos de París 2024.

En entrevista con Sopitas.com, la futbolista mexicana afirmó que ella en algún momento de la vida sabe que la Selección Femenil va a ganar una Copa del Mundo, pero se sincera y no sabe si será con ella como jugadora o quizá como técnica, ya que aprobó la primera parte de su estudio para ser entrenadora.

"Yo creo que lo más bonito que me podría pasar es ganar un Mundial con Selección. Y sé que va a pasar, no sé si yo como jugadora, si me va a tocar verlo como aficionada, si me va a tocar estar en otro momento de mi vida, pero sé que México va a ganar en algún momento un Mundial", fueron las palabras de Robles.

Además, el hecho de tener a lado a alguien que fue su compañera y ahora que es entrenadora, como Mónica Vergara, es un aliciente que también motiva mucho a Kenti Robles.

