González Iñárritu sobre eliminación del Tri Sub 20: 'Se deben mejorar los procesos'

La Selección Mexicana Sub 20 no asistirá a la Copa del Mundo de la categoría en Indonesia ni a los Juegos Olímpicos del 2024 luego de caer en penaltis ante Guatemala en el Premundial de la Concacaf. Esto provocó que a los dirigidos por Luis Pérez le llovieran críticas debido al desempeño que tuvieron en el terreno de juego.

Ante la eliminación del combinado nacional, Héctor González Iñárritu comentó en entrevista con ESPN que los procesos en el Tri deben innovarse, esto con la finalidad de tener modelos como las de las grandes selecciones del mundo.

"Yo creo que se deben de mejorar los procesos, las metodologías, los scouteos. Y a futuro tener modelos como el de España, como el de Inglaterra que antes no ganaba nada pero hicieorn un modelo extraordinario de metodología, de capacitación de entrenadores, de scouteo unificado en la liga. Y eso fue lo que produjo tener una selección que ahorita está compitiendo muy bien", dijo el directivo del América.

Asimismo, Gonález Iñárritu reveló algunas de las claves por las cuales no se consiguió el boleto y aclaró que la Liga MX no trabaja para la Federación Mexicana de Futbol.

"Es doloroso, porque México es el rey de la Concacaf y hay que demostrarlo cada partido, en cada juego como estos donde si ganas pasas, si no estás eliminado, el manejo de la presión, la gestión con los jóvenes es importante, pero yo creo que esto es un problema multifactorial.

"No es solo un partido, es un problema que hay que empezar a analizar, aclarando que la Liga MX no trabaja para la FMF. La liga es un ente institucional, con una estructura financiera, organizacional, comercial, que va creciendo. La liga no puede trabajar para las selecciones, en ningún país del mundo trabajan las ligas para tener selecciones competitivas, las federaciones toman de la propia liga lo que ellos van escogiendo, convocando para formar sus equipos", sentenció.

