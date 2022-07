Santiago Trigos sobre eliminación del Tri Sub 20: "No verlo como fracaso"

Dolor es lo que causó en Jorge Ruvalcaba, canterano de Pumas, la eliminación de la Selección Mexicana Sub 20 del Premundial de su categoría, y con lo que México se quedó sin Mundial de la categoría ni Juegos Olímpicos de 2024.

"La verdad sí dolió mucho porque todos los que habíamos estado en Francia ya nos estábamos preparando para las Olimpiadas de Francia y la verdad sí es un dolor muy fuerte", expresó.

Por su parte, Santiago Trigos, también juvenil auriazul, lamentó la eliminación del Tricolor Sub 20.

"No verlo como fracaso, es una oportunidad perdida, las consecuencias son y no se puede hacer más,trabajar el doble, no tendremos ese proceso, que se pierda lo menos posible. Seguir construyendo bases, trabajar, a veces nos conformamos mucho y eso no debe ser", dijo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PORTERO DE GUATEMALA SOBRE TRI SUB 20: "TODO EL PARTIDO NOS MIRABAN PARA ABAJO, AHORA SE VAN TRISTES"