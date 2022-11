Qatar 2022: Grandes figuras que nunca han jugado un Mundial

Se llevará a cabo la edición 22 de la Copa del Mundo de futbol, donde las grandes figuras del balompié se darán cita en Qatar para definir a la mejor selección del orbe.

Pero así como en Qatar 2022 veremos grandes estrellas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Neymar y muchas más, la suerte, el destino u otras circunstancias nos han marginado de la posibilidad de ver a grandes figuras del futbol mundial perderse esta justa.

Entre los casos más famosos se encuentran los de Alfredo Di Stefano; la Saeta Rubia, nacido en Argentina, declinó participar con la Albiceleste en Brasil 50 y Suiza 54 y, tras nacionalizarse español, la Furia Roja no logró clasificar a Suecia 58, mientras que para Chile 62, una lesión lo marginó del Mundial.

Ladislao Kubala, leyenda del Barcelona, formaba parte de la generación dorada de Hungría encabezada por Ferenc Puskás y que además contaba con József Bozsik, Sándor Kocsis y Zoltán Czibor entre otros; pero no pudo estar presente en los Mundiales de Suiza 54 y Suecia 58, debido a que tuvo que huir de su país por razones políticas.

George Best, el llamado 'Quinto Beatle', gran figura del Manchester United en las décadas de los 60 y 70 no logró clasificar a su selección, Irlanda del Norte a una Copa del Mundo.

Alberto Spencer, según la IFFHS, el ecuatoriano es el goleador histórico de la Copa Libertadores, Ídolo del Peñarol de Uruguay, nunca pudo clasificar con país a una Copa del Mundo.

Arsenio Erico, el máximo goleador en la historia de Independiente y de la Liga de Argentina con 295 goles, no pudo clasificar con Paraguay a un Mundial; la federación argentina le ofreció representar a la Albiceleste, pero Erico rechazó siempre las ofertas.

La selección de Gales regresa a un Mundial en Qatar 2022, después de su primera experiencia en Suecia 58; esta prolongada ausencia provocó que dos grandes figuras de los Dragones Rojos no pudieran asistir a un Mundial. Ian Rush, ganador de cinco títulos de Liga con el Liverpool y Ryan Giggs, multicampeón con el Manchester United.

George Weah, uno de los máximos referentes del futbol africano, ganó el Balón de Oro en 1995 y fue una gran figura del Milan; pero no pudo llevar a Liberia a un Mundial.

Al no lograr clasificar a los Mundiales de Italia 90 y Estados Unidos 94, Francia se marginó de contar con Eric Cantona en una Copa del Mundo y para Francia 98, la gran figura del Manchester United tuvo un problema personal con el entrenador Aimé Jacquet y por ello no participó en el título de lso galos.

Similar fue el caso de Jocelyn Angloma, figura del Marsella, campeón de Champions en 1993, no acudió a Francia 98, por decisión del técnico, quien prefirió a Lilliam Thuram en su posición.

Además de estas grandes estrellas, existen otras figuras del futbol que no pudieron asistir a un Mundial como en los casos de los finlandeses Jari Litmanen y Sami Hyypiä; el zambiano y exjugador del América, Kalusha Bwalya; el peruano Nolberto Solano y el búlgaro Dimitar Berbatov entre otros.

MEXICANOS SIN MUNDIAL

También México cuenta con grandes futbolistas que no pudieron mostrar su calidad en una Copa del Mundo como el caso de Luis 'Pirata' Fuente, quien no logró conseguir el boleto con el combinado nacional para Italia 34, al caer en Roma ante Estados Unidos. La pausa por la Segunda Guerra Mundial, impidió a Fuente disputar un Mundial, pues para Brasil 50 llegó con 36 años y no fue tomado en cuenta por el técnico Octavio Vial.

Uno de los primeros jugadores naturalizados en tomar parte de la Selección Mexicana fue Carlos 'El Charro' Lara. El delantero, nacido en Argentina, debutó con el Tricolor en 1961, pero no pudo tomar parte del Mundial de Chile 62 por una lesión.

En el ciclo mundialista de Estados Unidos 94 encabezado por Miguel Mejía Barón, David Patiño fue uno de los hombres regulares en las eliminatorias, pero una lesión en la rodilla le robó el sueño de disputar el Mundial.

Miguel 'El Piojo' Herrera era contemplado para jugar con México el Mundial de Estados Unidos 94, pero una patada al hondureño Dolmo Flores en las eliminatorias, que le costó la expulsión, también lo marginó de la lista definitiva de Miguel Mejía Barón para la cita mundialista.

Adolfo Ríos vivió su mejor época como portero con el Necaxa, donde fue campeón en 1998, y eso lo llevó a ser convocado en el proceso para el Mundial de Francia 98. Al final, el entrenador Manuel Lapuente no lo convocó para la Copa del Mundo. Cuatro años después fue campeón con el América y tampoco acudió al Mundial de Corea-Japón 2002.

José Manuel Abundis, delantero multicampeón con el Toluca, pieza clave en los títulos en 1998, 1998 y 2000, le permitió ser un habitual en la Selección Mexicana, pero el despido de Enrique Meza como entrenador en 2001 lo alejó de la Copa del Mundo Corea-Japón 2002.

