Qatar 2022: ¿Hay telenovelas en la sede del Mundial?

El entretenimiento es parte de todas las culturas y la catarí no se queda atrás, pues sus éxitos en el televisivos han trascendido a través de los años.

Las novelas con más éxito en el país de Medio Oriente son las turcas, entre ellas 'I waited a long time for you' (Esperé mucho por ti), filmada en Doha apenas en 2020, mientras que de las locales destaca 'Hearts for rent' (Corazones en alquiler), que se estrenó en 2009 y fue proyectada por Qatar TV.

'Hearts for rent' dividió críticas pues la historia retrató a una familia catarí que se vio obligada a vivir en un tienda de campaña por la presión de crisis en los alquires, algunos sectores de la población la señalaron de irrespetuosa y poco realista, mientras que otros aplaudieron que se tocara el tema.

'Corazones en alquiler' convirtió en sátira la historia de familias adineradas que enfrentaron problemas debido a sus gastos excesivos.

INTERESANTE... ¿Hay telenovelas en Qatar? Nos dimos a la tarea de investigar y esto fue lo que encontramos. Y recuerda que si tienes alguna duda sobre Qatar, aquí te ayudaremos. pic.twitter.com/pJRbZ9mcsF — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 31, 2022

