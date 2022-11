Qatar 2022: Japoneses recogen la basura de las gradas tras el juego ante Alemania

Este miércoles Japón se enfrentó a Alemania en la inauguración del grupo E de la Copa del Mundo de Qatar 2022 y, aunque la noticia si se la llevaron los futbolistas nipones, la nota de oro es para los aficionados asiáticos que volvieron a ser protagonistas tras concluir el encuentro.

Los japoneses, como ya es costumbre en cualquier evento al que asisten, esperaron a que concluyera el encuentro y se mantuvieron en las tribunas para recoger la basura, y no solo la que ellos hicieron, si no la de toda la zona en donde se encuentran.

"Me encanta limpiar, me gusta el futbol, me gusta ver el futbol. Pienso, que así lo vemos, hacer cosas buenas, nos hace tener cosas buenas. No me gusta ver esto", comentó un fanático para TUDN.

Si Japón vence a Costa Rica el próximo domingo se estaría clasificando por cuarta ocasión a Octavos de Final en la que es su séptima participación en las Copas del Mundo desde Corea-Japón 2002.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: QATAR 2022: LIONEL SCALONI HARÁ CAMBIOS EN EL 11 DE ARGENTINA PARA EL JUEGO CONTRA MÉXICO