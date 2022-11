Qatar 2022: Selecciones de la Concacaf, sin triunfo en la primera jornada del Mundial

Concacaf estuvo lejos de mostrar su mejor cara en la primera jornada del Mundial Qatar 2022. Ninguno de los cuatro representantes del área ganó en su respectivo debut en la justa.

El primero fue Estados Unidos, que empató con Gales en duelo correspondiente al Grupo B, y después se dio la aparición de México, que sacó el empate sin goles ante Polonia. Los gigantes del área sacaron un punto cada uno.

Pero la suerte no fue la misma para los otros dos representantes de la zona, Costa Rica y Canadá. Los ticos recibieron una de las peores humillaciones en la historia de las Copas del Mundo, al caer 7-0a manos de España.

Por su parte, los de la Hoja de Maple dieron mucha batalla, pudieron ponerse adelante en el marcador ante Bélgica, pero desperdiciaron su gran oportunidad por la vía del penalti y terminaron cayendo por la mínima.

En la siguiente fecha, Estados Unidos se medirá a Inglaterra, México vs Argentina, Costa Rica vs Japón y Canadá vs Croacia.

