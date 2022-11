Qatar 2022: Karen Díaz estará en el Gales vs Inglaterra

Karen Díaz, árbitra asistente mexicana, ha recibido su cuarta convocatoria dentro del Mundial de Qatar 2022, después de que ha sido elegida para estar en el juego entre Gales e Inglaterra.

Díaz aparecerá como "árbitro asistente de reserva", ya que el encuentro va a ser llevado por una tripleta eslovena, la cual va a encargarse de las hostilidades del juego que define la situación del sector B.

Slavko Vincic como árbitro central y Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic como asistentes serán los encargados de impartir la justicia en el estadio Ahmad Bin Ali de Doha, Qatar.

Las apariciones de la silbante mexicana se han dado en los siguientes partidos: Marruecos vs Croacia, Ghana vs Portugal y Australia vs Túnez.

Por lo que el juego entre Gales e Inglaterra será la cuarta cita que tendrá Karen para poder participar dentro de un partido de la Copa del Mundo.

