Qatar 2022: Luis Enrique ve a Argentina y Brasil favoritas en el Mundial

El técnico de la selección española de futbol, Luis Enrique Martínez, admitió en vísperas del partido del domingo en Málaga ante la República Checa que España debe "mejorar aspectos defensivos" y ser más efectivos en ataque, y consideró a Argentina y Brasil como las selecciones que están “muy por encima del resto” para ganar el Mundial.

"A Argentina y Brasil las veo muy por encima del resto", precisó el timonel de la Furia Roja.

En una conferencia de prensa en La Rosaleda, tras el último entrenamiento antes del choque de la cuarta jornada de la Liga de Naciones contra los checos, Luis Enrique no adelantó si habrá cambios en el once, pero aclaró que sus rotaciones son “la mejor manera” de gestionar el esfuerzo de sus jugadores.

"Me encanta todo lo que he visto en cada entrenamiento”, afirmó el técnico asturiano, que dejó la puerta abierta a una posible reaparición del delantero Ansu Fati, aún sin minutos en esta ventana de la UEFA, pues podría ser titular, suplente o no jugar.

