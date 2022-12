Qatar 2022: ¿Por qué los balones del Mundial son recargados con energía eléctrica?

Una de las implementaciones más importantes para el juego que ha presentado este Mundial de Qatar 2022 es la presencia de los sensores dentro del balón de juego.

El dispositivo que tiene el esférico mundialista fue diseñado por la empresa Dinexon, la cual tuvo que realizar diversos estudios y perfeccionar el balón durante seis años para recibir la certificación completa de la FIFA.

Este dispositivo mide .14 gramos, pero es capaz de determinar de manera casi inmediata todo lo que tiene que ver con su uso, desde cuál es la velocidad, fuerza, dirección, movimiento que realiza un futbolista al momento de tocarlo, sea con el pie o alguna otra parte del cuerpo.

Tiene dos sensores separados que tienen diversas funciones:

Sensor de banda ultraancha (UWB): un tipo de tecnología que es superior al GPS o Bluetooth para obtener datos de posición precisos, además puede transmitir datos en tiempo real para rastrear constantemente la posición de la pelota.

Sensor de unidad de medida inercial (IMU): un sensor destinado a detectar movimientos matizados de un objeto en el espacio.

Es por eso que tengan que cargarse vía USB debido a que cuentan con una serie de circuitos que alimentan los sensores para que funcionen sin problema durante todo un partido.

Por ello, ha sido fácil determinar ciertas jugadas de partido, en donde no sólo el VAR ha sido parte, sino la misma tecnología del balón ha apoyado. Una de ellas se dio en el Portugal vs. Uruguay, en donde se confirmó que el primer tanto lusitano no fue de Cristiano Ronaldo, como parecía en un primer momento, sino que fue anotado por Bruno Fernandes.

