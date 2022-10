Qatar Airways: Retirará vuelos para tener espacio para los fanáticos que asistan al Mundial

Poco a poco las empresas qataríes se alistan para el Mundial que se realizará en las próximas semanas en el país asiático. Una de ellas fue la aerolínea Qatar Airways, quien tuvo que cancelar vuelos para hacer espacio para los fanáticos que asistan al torneo de selecciones.

De acuerdo con el CEO de la compañía, Akbar Al Baker, se tuvieron que cancelar los vuelos a 18 destinos debido a que deben hacer espacio en el Aeropuerto Internacional de Hamad, el cual estará recibiendo a los fanáticos de todo el mundo para la justa mundialista.

Y es que se espera que Qatar reciba unos 500 vuelos al día, debido a que se estima la visitande 1.2 millones de visitantes durante el mes en el que se lleva a cabo la Copa del Mundo.

"En realidad no, no tenemos ningún destino nuevo. Todo lo contrario. Hemos reducido y retirado 18 destinos para hacer espacio en el Aeropuerto Internacional de Hamad para traer a los aficionados. Nuestra prioridad no es la red de Qatar Airways, sino dar acceso a todos los países que participan y traer un gran número de pasajeros", explicó Al Baker en conferencia de prensa.

Qatar 2022 será una auténtica fiesta, pues se han agotado todos los boletos para los partidos que se realizarán tanto en la Fase de Grupos como en las eliminatorias. De hecho, México es uno de los países que más adquirieron entradas para el máximo torneo de selecciones.

