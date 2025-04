El reporte Ponce: El ascenso vuelve en 2026

Sentenciados. Hay mucha confusión con el tema del ascenso en Liga MX, pero sólo una certeza: en el 2026 debe volver. Aquello de que serán 20 equipos la próxima temporada no es tal, no existe plan en FMF para abrir nuevos espacios arriba. Lo único que está en marcha es la venta de las multipropiedades sí o sí. Sin embargo, eso no es ascenso.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Resulta que la mayoría de los dueños de la Liga de Expansión mandaron una carta firmada a Mikel Arriola como nuevo Alto Comisionado, recordándole que se vence el plazo que aceptó el Tribunal de Arbitraje Deportivo para que regresara el ascenso en México. En 2020, cuando lo cerraron, Leones Negros, Correcaminos y Venados se fueron a quejar al TAS por la arbitrariedad; la FMF se defendió argumentando que sería sólo por 6 años, a lo que la alta instancia aceptó que así fuera, en 2026 deberá volver.

Para que regrese el ascenso tras el Mundial, las reglas deben quedar claras este verano, para que la temporada 25-26 sirva para pelear el retorno. Es orden del TAS, el órgano internacional de arbitraje de FIFA, es decir, ni siquiera Doña Fede se puede escapar de sus sentencias. Aunque ya sabemos cómo se las gastan acá. Veamos con qué salen.

MULTÓN A PUMAS POR NO HABLAR

Masoquistas. Los gritos en el vestidor del Club Universidad tras la ridícula eliminación a manos del Vancouver se escucharon hasta afuera. Reclamos y quejas. Efraín fue el que más vociferó. La encerrona del plantel auriazul se prolongó hasta casi la una de la madrugada y así escaparon de tener que dar la cara en la zona mixta que tenía preparada la Concacaf. Los reporteros se fueron por ahí de 00:30 horas. Por romper el reglamento, al no pasar ante los micrófonos, ¿sabes cuánto tendrá que pagar Pumas? Ni más ni menos que 400 mil pesos. Parece que en Cantera sobra el dinero, porque cómo les gusta gastar en multas.

REGRESAN ‘INDESEABLES’ AL ARBITRAJE

Necios. En la Comisión de Arbitraje nomás no aprenden. Me contaron que regresó a trabajar en la instrucción de los silbantes en FMF un personaje al que cepillaron por quejas en 2020, Arturo Ángeles, quien ya opera en Toluca en la misma posición. Y hay más, pues me aseguran que esta jugada de Juan Manuel Herrero es para preparar el camino para que regrese el compadre de El Bodoque, ni más ni menos que Arturo Brizio Carter. La idea es que asesore a los nazarenos y los corrija.

¿POR QUÉ SE FUE BEENHAKKER DEL AMÉRICA?

Inaudito. Marcó una época, enamoró a americanistas y a los que profesamos fervor a otros colores. El América de Leo Beenhakker es el equipo más espectacular que jugó en nuestra Liga sin ser campeón. Águilas Africanas. Biyik, Kalusha, Lara, Villa, Zague, Che Ché Hernández, el Potro. Y debutó a Cuauhtémoc. Deslumbrante.

Pero a cuatro fechas de acabar la fase regular, Beenhakker fue despedido. Se especuló mucho, no hubo postura oficial, pero el técnico lo explicó años después: el presidente Emilio Díez Barroso le ordenó no alinear a Joaquín del Olmo, pues estaban renegociando su contrato y el jugador no cedía. Jugaron un domingo ante Puebla y ¿qué hizo el holandés? Puso de titular al Jaibo.

El lunes recibió una llamada de Rubulotta, vicepresidente, en la que le avisó que debía hacer maletas porque se iba del Nido. Trajeron al croata Mirko Jozic, pero cayeron en Semifinales. ¿Adivina contra quién? Cruz Azul. Descanse en paz el espectacular Leo Beenhakker.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Cruz Azul ante América: "Disfrutemos, pero falta"