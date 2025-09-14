Aaron Ramsey presume su amor por Oasis

Aaron Ramsey, flamante refuerzo de los Pumas, volvió a dar de qué hablar, sin embargo, esta vez fue por lo hecho fuera de la cancha al mostrar su pasión por la música británica, en especial por la legendaria banda Oasis.

El mediocampista galés no perdió tiempo tras la victoria de los universitarios ante Mazatlán en la Liga MX, ya que viajó de inmediato de la Perla del Pacífico a la Ciudad de México para disfrutar del concierto de Oasis en el Estadio GNP Seguros, sin escalas y en menos de 24 horas.

Regresó rápido a México | IMAGO7

En la primera fecha de la agrupación británica, las banderas azul y oro de los aficionados auriazules fueron las protagonistas; sin embargo, en esta ocasión las cámaras se centraron en Ramsey, quien compartió en sus redes sociales su experiencia en el concierto, sorprendiendo a sus seguidores por la rapidez con la que volvió de Sinaloa.

Casi un día después del espectáculo, el exjugador del Arsenal y la Juventus sigue presumiendo su fanatismo por Oasis. A través de sus historias en Instagram mostró recuerdos del evento y hasta una bucket hat con el logo de la banda, confirmando que no solo brilla en el terreno de juego, sino que también es un auténtico fan de la música británica.

Mostró su fanatismo | INSTAGRAM

Con este gesto, Aaron Ramsey continúa ganándose la simpatía de la afición universitaria, que celebra tanto su entrega con Pumas como su faceta fuera del campo.