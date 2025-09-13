¡Bíblico! Figuras del futbol que acudieron al concierto de Oasis en CDMX

Varias figuras del balompié mexicnao, dentro y fuera de la cancha, se dieron cita para ver a la banda de los hermanos Gallagher

Álex Martínez
13 de Septiembre de 2025

El primer concierto de Oasis en su regreso a México quedará grabado en la memoria de los fanáticos. La icónica banda liderada por Liam y Noel Gallagher volvió a los escenarios nacionales con una presentación en el Estadio GNP Seguros, donde no solo vibraron miles de seguidores, sino también destacadas figuras del futbol mexicano.

André Jardine, protagonista inesperado en el concierto de Oasis

La gran sorpresa de la noche fue la presencia de André Jardine, director técnico del América. El entrenador brasileño, conocido por su afición a la banda británica, no se perdió la oportunidad de disfrutar del show de Oasis, incluso en la víspera del Clásico Nacional. Su aparición generó conversación en redes y se robó parte de los reflectores.

Narradores y exjugadores también dijeron presente

Además de Jardine, otras personalidades vinculadas al mundo del deporte asistieron al esperado concierto. Marc Crosas, exfutbolista y actual comentarista, compartió su entusiasmo por ver a la banda en vivo. Andrés Vaca, narrador deportivo, y Pepe del Bosque, analista, también estuvieron en el recinto para disfrutar de los clásicos de los Gallagher.

Oasis y el futbol mexicano: una conexión inesperada

La primera fecha del regreso de Oasis a México no solo significó un reencuentro musical, sino también un cruce entre la pasión por el futbol y el rock británico. La presencia de entrenadores, narradores y exjugadores convirtió el concierto en un evento que trascendió lo musical para convertirse en un fenómeno cultural y deportivo.

