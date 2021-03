Aczino presume todo su 'flow mexa' y se sumerge en los orígenes del movimiento urbano

Reconocido como uno de los mejores 'gallos' de la historia, Azcino entra al mundo del entretenimiento para contarnos las raíces del movimiento del hip hop y el freestyle en México. Tras hacer una breve pausa en las batallas de improvisación, Mau pone todas sus energías en mostrarle al público que el hip hop es más que un MC con un micrófono.

“Estamos tratando de contar historias del hip hop, tratando de buscar las raíces de todo lo que involucra nuestra cultura; tanto la música, o el caso del hip hop, el graffiti el break dance, la producción musical, el DJ, no sólo el rapero, el que tiene el micrófono”.

A través de 16 capítulos de una hora de duración emitidos en la plataforma de YOTelco+, Aczino nos lleva a los orígenes del movimiento urbano en México, desde sus inicios en Neza hasta la explosión del hip hop en todo el país. 'Flow Meza' no sólo es una serie, es la conexión de Mau con su gente en estos tiempos de pandemia.

“Fue una buena forma de acercarme al público, que ahorita está muy metido en las transmisiones y sin perder lo que me gusta hacer. Los primeros capítulos fueron de la compañía y yo me encargué de buscar a los invitados adecuados. En los últimos episodios yo decidí tomar la iniciativa. Hice como tres o cuatro programas, que yo preparé la información pero tenemos un equipo muy grande que se encarga de profundizar”, apuntó el mexicano.

“Del Bronx a Neza” y “De Neza a todo el mundo”, son dos capítulos de la serie con los que Aczino deja claro su orgullo por el lugar de dónde viene. Pasó de ser discriminado por su residencia a servir como inspiración para miles de jóvenes latinos

“Me siento muy afortunado de haber crecido en Neza, por el lado de la cultura urbana, hay tanta cultura de graffiti, skate, tanto rapero, gente que baila break dance, toda la historia de la cultura chola, pero está el otro lado, las carencias, la discriminación que sufres al salir de la ciudad a buscar un trabajo. A la gente le da mucho orgullo y me ponen de frente y dicen: 'Mau es de Neza', ojalá podamos hacer algo como lo que él hizo, es un ejemplo para nosotros'”, dijo en charla con RÉCORD.

QUE EL FREESTYLE SEA COMO EL FUTBOL

Con batallas vistas por millones en redes sociales, miles de personas en plazas o estadios en Latinoamérica y España y su irrupción en TV, el freestyle vive su mejor momento y en palabras de Azcino en RÉCORD el punto máximo aún está por venir

“Si tu sales a la calle y le preguntas a la gente qué es el futbol, todos saben qué es el futbol, a algunos les gusta y algunos no les gusta. Pero si sales y les preguntas qué son las batallas del freestyle, no todo el mundo sabe, nuestro objetivo es que todo el mundo sepa, que sea algo que se meta en la cultura general y ahí sería el punto máximo, que se volviera popular a un nivel de los demás deportes”

Aczino y sus acompañantes siguen firmes en lograr que su movimiento siga creciendo. Hay proyectos musicales, presencia en festivales y por su puesto las batallas de gallos. La historia se sigue escribiendo y “Flow Meza” lo que hace es contarte cómo se llegó a esos niveles. Mau seguirá vigente, pese a su breve retiro de los escenarios, porque como alguna vez dijo: “Si yo mantengo mi vida con rap, es porque mantengo el rap con vida”.

ESTARÁ EN LA INTERNACIONAL

Hablando a futuro, 'el mejor freestylero que se ha parido' confirmó que estará presente en la Final Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos, competencia que ya ganó en 2017 en México. Aczino buscará el bicampeonato en dicha competición y de igual manera dejó abierta la puerta a una posible participación en la FMS Internacional, donde es campeón vigente. “A la Red Bull sí voy a ir, ya seguro. No tengo ningún drama para no ir. Puede ser que defienda el titulo (en FMS). Me han dicho que piense. A lo mejor y sí, para empezar a estar activo este año.

Así que para fortuna de sus seguidores, habrá Aczino para rato.

