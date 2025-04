Adriana Monsalve rompe el silencio sobre su salida de Televisa: “Fue por amor propio”

Adriana Monsalve, reconocida periodista y conductora deportiva, fue durante años una de las figuras más destacadas del canal deportivo TUDN. Sin embargo, su repentina salida del canal dejó muchas preguntas sin respuesta. Ahora, la venezolana ha decidido hablar abiertamente sobre los motivos de su partida.

En una reciente entrevista para el podcast “Alexpuesto” con el periodista Alex Blanco, Monsalve reveló detalles sobre su salida del canal. La también exconductora de ESPN explicó que la decisión fue completamente personal y motivada por el respeto hacia su carrera y su talento.

“Mi salida de Televisa fue únicamente y exclusivamente por amor propio al talento. Si lo quieres llamar 'ego', es válido. Creo que como talentos nos tenemos que dar a respetar, porque nosotros damos muchísimo”, expresó Monsalve con firmeza.

Durante la conversación, la comunicadora comparó su situación profesional con un matrimonio, donde las condiciones deben ser equitativas y basadas en la verdad.

“Yo no miento en mis relaciones, entonces, las mentiras no las acepto”, afirmó contundentemente, dejando entrever que hubo situaciones dentro del canal que no fueron transparentes o justas para ella.

¿Qué sigue para Adriana Monsalve?

Aunque no dio detalles específicos sobre sus próximos proyectos, Adriana Monsalve dejó claro que sigue comprometida con su carrera en los medios y que prioriza su bienestar profesional y emocional por encima de cualquier contrato.

