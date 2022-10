Afición ecuatoriana se burló de Arturo Vidal: "No vas al Mundial, no vas al Mundial"

Arturo Vidal consiguió alzarse con el título de la Copa Libertadores este sábado cuando el Flamengo derrotó 1-0 al Paranaense, aunque para el ‘Rey’ no todo fue felicidad pues sufrió el bullying por parte de la afición en Guayaquil.

El jugador chileno ingresó de cambio al minuto 71 por Thiago Maia en medio de los abucheos de la hinchada ecuatoriana que no dudo en burlarse y cantar: “No vas al Mundial, No vas al Mundial”.

Es bien sabido que la selección chilena se quedó sin ir a Qatar 2022, lo que significa la segunda Copa del Mundo a la que no asisten. Las burlas a Vidal no se han hecho esperar en estos dos procesos, pues el jugador del Flamengo hizo un post hace algunos años que decía: “Descansen, hijos míos que papá debe llevar a La Roja al Mundial”, algo que no ha podido hacer.

Lo que si puedo hacer Vidal en Ecuador fue levantar la Copa Libertadores y con ello sumar su vigésimo quinto título, lo que lo convierte en el jugador más ganador en la historia del futbol chileno.

