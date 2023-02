Aficionado del Atlas fue humillado en el Jalisco tras propuesta de matrimonio

Para muchas personas no hay mejor escenario que declarar su amor ante miles de personas en el estadio del equipo de sus amores, pero a un joven aficionado al Atlas no le salió la jugada como en sus sueños.

Resulta que el fiel Rojinegro le propuso matrimonio a su amada en el medio tiempo del partido entre Atlas y Rayados en el Estadio Jalisco, ante la mirada de miles de aficionados que se dieron cinta en el recinto.

No mames jajajaj se pasó de verga pic.twitter.com/7f4p2z3RIV — AbelSanchez (@AbelSanchez511) February 10, 2023

Lo que no se esperaba era que fuese rechazado, con todo y el Zorro, la mascota del equipo que no podía creer lo acontecido, le dijeron que no a su propuesta, por lo que el joven se limitó a llevarse las manos a la cara en signo de incredulidad.

Este hecho fue presenciado en todo el estadio y fue grabado, por lo que ya se hizo viral en redes sociales. Inmediatamente decenas de hombres le mandaron sus condolencias a este pobre fan, que además vio perder al Atlas 2-0 ante Monterrey.

