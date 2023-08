Alejandra Martínez, atleta mexicana con medallas en los Panamericanos y miembro de la Selección Nacional de Karate, ha revelado la historia de presunta violencia de género en su exrelación con quien fuera su pareja y entrenador.

Martínez, relató cómo en el año 2017 comenzó una relación con un hombre que además de ser su entrenador, era su sensei. En ese momento, Alejandra tenía 24 años, mientras que él contaba con 49 años, estableciendo una diferencia de edad considerable.

El testimonio de Martínez revela que para el 2020, la relación habría dado un giro, por un presunto abuso verbal en forma de ofensas y denigraciones. A esta situación se añade la revelación de una infidelidad por parte de su pareja, lo que culminó en la ruptura de la relación.

"En el 2020 cuando la pandemia empezó, el comenzó con episodios de ira. Me hacía llorar reclamándome cosas sin sentido. Jamás me pidió disculpas por sus agresiones verbales", reveló la atleta

Sin embargo, la denuncia de Alejandra Martínez no se detiene ahí. La atleta reveló que, durante el año 2023, la violencia aparentemente alcanzó un punto crítico, manifestándose en forma de agresión física. Martínez, buscando apoyo y justicia, recurrió a la JKA (Japan Karate Association), buscando respaldo en un contexto en el que se encuentra como víctima.

“Me sentaron a un abogado enfrente para que no fuera a proceder legalmente, ni en redes sociales. Me hicieron poner que si no hacemos caso nos iban a expulsar de la JKA. Mondragón era mi presidente y recibí nulo apoyo”, comentó Martínez.

A pesar de su búsqueda de ayuda, Alejandra Martínez afirma no haber encontrado el respaldo necesario por parte de la JKA. En medio la situación, la atleta logró obtener una orden de restricción en contra de su expareja y exentrenador, identificado como Eric Martínez.

