Alexandra Ianculescu, la atleta que usa OnlyFans para pagar su ida a París 2024

No cabe duda de que los deportistas deben sortear muchos obstáculos para ver su sueños cumplidos y, uno de ellos, suele ser la falta de recursos. Por ello, la atleta canadiense, Alexandra Ianculescu, ha revelado que ha abierto una cuenta de OnlyFans para poder costear los gastos de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Ianculescu, que ya fue atleta olímpica en la edición invernal de 2018, aseguró que no le importa lo que la gente piense de ella porque la plataforma para adultos le ha permitido pagar sus cuentas.

“Soy atleta olímpica, pero publicar fotos sexys en bikini en OnlyFans paga mis cuentas. El dinero es una locura. Me importaba lo que pensara la gente, pero luego me di cuenta de que sus opiniones no pagan mis cuentas. Me está ayudando a sobrevivir, pagar el alquiler, pagar los comestibles y cubre las facturas de ciclismo y café” dijo en entrevista al medio Daily Star.

Asimismo, la ciclista contó cómo fue que surgió la idea, pues alguien le sugirió que lo hiciera dado que ya subía fotos en bikini a sus redes.

“Alguien sugirió: ‘¿Por qué no tienes una cuenta de OnlyFans y creas un detrás de escena de lo que haces? Y como publicas fotos en bikini de todos modos, en realidad puedes cobrar por eso’. Yo estaba como, '¿en serio la gente paga por eso?' Me gusta mi cuerpo. Quiero publicarlo de todos modos. Así que dije, me daré un mes y veré cómo va. ¡Y fue una locura!”, explicó.

Además, habló sobre su aspiración de competir en la justa veraniega tras cambiar de disciplina, pues en 2018 acudió a los Juegos Olímpicos de Invierno compitiendo en patinaje.

“En 2018 probé el ciclismo en pista por primera vez... y me enamoré por completo, fue una combinación natural hecha en el cielo. Y se sintió fácil de hacer, porque tenía el poder del patinaje. Cada vez que empujaba, me cruzaba con la gente, así que me enganché totalmente”, sentenció.

Finalmente, Ianculescu detalló que no se siente avergonzada por lo que hace y dijo sentirse cómoda con su cuerpo.

“La gente juzgará pase lo que pase. Me encanta mi cuerpo. Me encantan todos mis bikinis encendidos y apagados, y me encanta tener una plataforma en la que puedo compartir estas fotos... y algo más. 8 mil 300 fotos de la playa quizás sea demasiado, pero hay algunas otras en mi bóveda que publicaré a pedido especial”.

