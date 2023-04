David Faitelson: 'No pasó nada desde la eliminación de México; la culpa es de los dueños'

David Faitelson no perdió el tiempo en el estreno del programa Tercer Grado Deportivo de NMás, pues el periodista criticó con todo al sistema que maneja el futbol mexicano.

Todo comenzó cuando la moderadora de la emisión, Denise Maerker, cuestionó a Faitelson sobre si han habido cambios importantes en la federación desde la eliminación de México en el Mundial, a lo que el comentarista respondió con un rotundo "no pasó nada" y aseguró que la culpa es "de los dueños de los clubes".

"No pasó nada, Denise. No pasó absolutamente nada. El futbol sigue secuestrado por un grupo de empresarios que son muy exitosos en sus empresas, pero que en el futbol lo ven todo como negocio, y la culpa no es de Yon de Luisa, la culpa no es de Guillermo Ochoa, la culpa es de los dueños de los clubes del futbol mexicano", indicó.

El futbol sigue secuestrado por empresarios muy exitosos, pero que lo ven todo como negocio. La culpa no es de Yon de Luisa o de Guillermo Ochoa, la culpa es de los dueños de los clubes”

Asimismo, afirmó que el futbol de nuestro país se encuentra en "el peor momento de su historia deportiva" y responsabilizó, nuevamente, a los dueños de entorpecer el desarrollo del balompié nacional.

"Ellos han tomado decisiones que hoy tienen a este futbol en el peor momento en su historia deportiva. Ellos tienen secuestrado al futbol como un negocio y no han permitido que dé un paso al frente", sentenció.

Durante el programa se tocaron muchos temas relativos a los grandes problemas que afronta el futbol mexicano, pero este en especial se robó los reflectores y generó que, por momentos, la discusión se tornará tensa.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: HUGO SÁNCHEZ MUESTRA ESTATUA EN HONOR AL 'SEÑOR GOL' EN SU ANIVERSARIO 35