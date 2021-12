Álvaro Morales arremetió contra los Pumas tras su eliminación vs Atlas: 'No lloren, maúllen mejor'

Los Pumas no pudieron superar al Atlas y quedaron eliminados en las Semifinales del Apertura 2021, situación que generó alegría entre los detractores del equipo universitario, especialmente en Álvaro Morales, comentarista de ESPN.

El comunicador aprovechó sus redes sociales para mandar un mensaje al cuadro Auriazul en donde cuestionó el accionar del equipo.

"El Puma no tiene mujer, el puma no tiene marido, no tiene filosofía, no tiene mística, no tiene trabajo, es un equipito chiquito, eso es el puma; lo que sí tiene es un padre que se viste de amarillo contra quien se crece, pero se les acabó las circunstancias", dijó Moráles en un video publicado en su Twitter.

Jajajajajajjaja. El puma no tiene mujer, el puma no tiene marido… pic.twitter.com/k3XDMCpJsi — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) December 6, 2021

"No fue Juárez en donde se agregaron una fuerte cantidad de minutos y anotaron al cinco, no fue el Cruz Zaul en modo cruzazuleada, no fue Tijuana que le regaló un gol, no fue Toluca que llegaba con nueve partidos sin ganar, no era el América que llegaba con cuatro partidos sin victoria, ahora fue el Atlas, pero pobres cachuncitos se habían ilusionado. Chiquititos, no lloren, maullen mejor", continuó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ATLAS VS PUMAS: AZTECA SIETE SUPERÓ EN RATING A TUDN EN SEÑAL ABIERTA