Álvaro Morales critica a Messi tras ser Campeón del Mundo

No a todos les alegró el título de Lionel Messi como Campeón del Mundo en Qatar 2022. Álvaro Morales, comentarista deportivo, menospreció la participación del jugador argentino.

"Gracias al Dibu y Di María, Mesissito tiene una Copa del Mundo y una Copa América. Aplausos para ellos dos, por favor", escribió Álvaro en su Twitter.

Antes del partido entre Argentina y Francia, el comentarista de ESPN subió una historia a su Instagram diciendo: "No Messi no será hoy, no será nunca", acción que enojó a miles de argentinos y fue duramente criticado.

Luego del pólemico mensaje y la lluvia de críticas de que le llovieron a Morales, siguió criticando a los argentinos y en especial a Lionel.

"Al menos merezco que me den las gracias, ha sido un placer estar en la mente de 45 millones de albicelestes", publicó Álvaro Morales tras el título albiceleste.

