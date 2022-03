Álvaro Morales explotó tras riña en el Querétaro vs Atlas: "Encuentren a estos hijos de pe...”

Álvaro Morales, analista deportivo de 'ESPN', se pronunció en redes sociales tras los sangrientos hechos ocurridos en el Estadio Corregidora, en donde un grupo de pseudo aficionados de Quéretaro y Atlas protagonizaron una pelea campal que dejó varios heridos de gravedad.

“Hoy es una maldita vergüenza lo que ha pasado en nuestro futbol, hoy se debe dar con el paradero de los asesinos, se les debe capturar y se les debe enjuiciar. Mano dura por parte de la Liga MX y por parte de las autoridades civiles. No me vengan con el tema de derechos humanos, los derechos humanos son para quienes se comportan como humanos, no para estos asesinos, estos hijos de perra”.

El 'Brujo' se pronunció en favor de la credencialización para identificar a los asistentes en los estadios y mantener la seguridad. El panelista exigió que encontrar a los responsables de la masacre.

“Se tiene que tener el control total de las personas que asisten a un estadio, ¿quieres asistir a un estadio? Tienes que estar credencializado, los equipos deben tener una videovigilancia mayor, si nuestra liga debe ser de 10 equipos, que así sea. Encuentren a estos asesinos, júzguenlos y castíguenlos; encuentren a estos hijos de perra”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: QUERÉTARO VS ATLAS: AQUÍ LOS ROSTROS DE ALGUNOS DE LOS AGRESORES EN EL CORREGIDORA