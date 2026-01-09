Sancho rompe el silencio sobre el tema de Cruz Azul y su partida de CU

Tan solo un par de días previo al inicio del Clausura 2026 se ha dado a conocer una noticia que de inmediato se hizo viral ya que afecta a gran parte de los equipos de la Liga MX al menos en un nivel menor. Cruz Azul dejará de jugar como local en el Estadio Olímpico Universitario, dando paso al Estadio Cuauhtémoc como la nueva sede de sus juegos en casa.

Los equipos 'afectados' son los que están programados para visitar a La Máquina en el torneo, pues ahora el viaje será a otro estado diferente a la CDMX. Ante toda esta situación, Antonio Sancho, directivo de Pumas ya ha mencionado que su equipo no tuvo nada que ver en la salida del equipo celeste del EOU.

Cruz Azul deja el EOU | Imago7

¿La directiva obligó a la salida del Azul de CU?

Desde que se hizo oficial la llegada de Cruz Azul al Estadio Olímpico Universitario para jugar como locales, la afición de Pumas se puso en contra de tal situación, pues entre ambos clubes existe una rivalidad al ser parte de la misma ciudad; algo que fue en crecimiento incluso después de que La Máquina pudiera ganar un título en dicho inmueble, lo cual los auriazules no han podido hacer desde 2011.

Es por ello que los rumores con respecto a una posible intromisión de los directivos de Pumas comenzó a ganar fuerza en las últimas horas, algo que ya fue descartado por parte del mismo Antonio Sancho en la presentación oficial de sus refuerzos para el nuevo torneo.

"No sé cuáles habrán sido las pláticas entre la gente de la universidad y la gente de Cruz Azul, pero no, nosotros tenemos muy buena relación con los distintos clubes del futbol mexicano y en eso se incluye a Cruz Azul, por lo que la verdad en ese sentido no hay ningún problema", mencionó Sancho.

La Máquina jugó su último partido en CDMX en el Apertura 2025 | Imago7

¿Por qué Cruz Azul se va del EOU?

La salida de Cruz Azul del Estadio Olímpico Universitario responde a una decisión administrativa y contractual, no a un conflicto con Pumas ni con su directiva. De acuerdo con la información oficial, las autoridades de Ciudad Universitaria notificaron al club celeste que el contrato de uso del inmueble no sería renovado para el torneo Clausura 2026, por lo que el acuerdo con la UNAM llegó formalmente a su fin.

Cabe destacar que Cruz Azul sí cumplió con los tiempos y requisitos establecidos para intentar mantener la sede, ya que presentó la documentación necesaria con varios meses de anticipación. Sin embargo, pese a los esfuerzos y a las gestiones realizadas, la respuesta fue negativa, lo que obligó a la directiva celeste a buscar una alternativa inmediata.

La nueva 'casa' cementera | Imago7

Ante la falta de renovación del contrato en Ciudad Universitaria, Cruz Azul activó un plan alterno para garantizar una sede como local de cara al Clausura 2026. Tras cumplir con los lineamientos del Reglamento de Competencia, la Liga BBVA MX autorizó el cambio de sede al Estadio Cuauhtémoc, por lo que Puebla se convertirá en la nueva casa del conjunto cementero.