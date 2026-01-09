Liga MX: Favoritos para ser Campeón de Goleo del Clausura 2026, según las apuestas

De cara al torneo Clausura 2026, la carrera por el título de goleo comienza incluso antes del silbatazo inicial y las casas de apuestas ya marcan tendencia. Hay un grupo claro de delanteros y ofensivos que parten como los principales candidatos para quedarse con la corona de máximo anotador, encabezados por nombres consolidados y otros que buscan dar el salto definitivo.

Paulinho l IMAGO7

Paulinho lidera como favorito

En la cima de las preferencias aparece Paulinho, quien figura como el gran favorito con una cuota de +350. El atacante brasileño ha demostrado regularidad frente al arco, movilidad dentro del área y una capacidad notable para aparecer en los momentos clave. Su equipo suele jugar para potenciarlo y eso lo convierte, según los momios, en el hombre a vencer en la lucha por los goles.

¿Sin jugadores del América?

Un escalón abajo se encuentra Armando González, con una cuota de +1000, reflejo de la confianza que existe en su crecimiento ofensivo. El delantero mexicano viene de consolidarse como referencia en ataque, mostrando olfato goleador y presencia constante en el área rival, factores que lo colocan como un serio aspirante si mantiene continuidad y minutos.

Armando González l IMAGO7

El grupo más nutrido de candidatos aparece con momios de +1200, comenzando por Germán Berterame. El atacante se ha caracterizado por su potencia, agresividad y capacidad para definir con ambas piernas. Si logra una racha positiva desde el arranque del torneo, su nombre podría escalar rápidamente en las preferencias.

En esa misma línea está Juan Brunetta, un futbolista que, aunque no es un centro delantero tradicional, tiene una enorme influencia en el último tercio del campo. Su golpeo de media distancia, llegada sorpresa al área y participación en jugadas a balón parado lo convierten en un candidato silencioso pero constante para sumar goles jornada tras jornada.

Otro de los nombres destacados es Sergio Canales, quien comparte cuota de +1200. El mediocampista español combina visión, técnica y una notable capacidad para pisar el área rival. Su liderazgo ofensivo y su participación en penales o tiros libres aumentan sus posibilidades de competir directamente por el título de goleo.

Joao Pedro l IMAGO7

También con +1200 aparece João Pedro Galvão, delantero que suele destacar por su juego aéreo y su presencia física. Cuando encuentra regularidad y confianza, se convierte en un definidor letal, especialmente en partidos cerrados donde el gol puede llegar desde una jugada aislada.

Finalmente, Ángel Sepúlveda completa la lista de aspirantes. Con experiencia y oficio, el atacante mexicano ha demostrado que sabe aprovechar oportunidades dentro del área. Su cuota refleja que, sin ser el favorito principal, tiene las herramientas para sorprender y meterse de lleno en la pelea por el campeonato de goleo del Clausura 2026.

Paulinho: +350

Armando González: +1000

Germán Berterame: +1200

Juan Brunetta: +1200

Sergio Canales: +1200

João Pedro Galvão: +1200

Ángel Sepúlveda: +1200

Parte del Contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD

