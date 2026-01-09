Mazatlán vs Juárez FC EN VIVO Liga MX Clausura 2026

El futbol mexicano está de regreso. Después de casi un mes de que Toluca levantó su duodécimo título de Liga MX, el torneo reanudará su actividad con el arranque del Clausura 2026 este viernes en la Perla del Pacífico. Mazatlán será el equipo que dé el banderazo de salida, cuando reciba a FC Juárez.

Será el inicio de la "gira de despedida" de los Cañoneros, que se despedirán del máximo circuito. Previo a la pasada Final, en la Asamblea de Dueños de diciembre de 2025, el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, confirmó que inició el proceso de compraventa de Mazatlán por parte de Emilio Escalante, propietario de Atlante

Por lo que, para el Apertura 2026 está previsto que los Potros de Hierro regresen al máximo circuito y marcará el adiós del conjunto púrpura después de cinco años. Con ello en mente, Mazatlán buscará despedirse dignamente, aunque lo hará luego de las salidas de Robert Dante Siboldi y Nicolás Benedetti.

El técnico uruguayo decidió no continuar al frente del club, precisamente por la venta del club y la falta de presupuesto para hacer fichajes. Mientras que el colombiano, que era la mayor figura del club, se marchó a Las Palmas en España, por lo que no será un torneo sencillo.