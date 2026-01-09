Mazatlán vs Juárez FC EN VIVO Liga MX Clausura 2026

Arranca el torneo mexicano y la gira del adiós del cuadro mazatleco

Mazatlán vs Juárez FC EN VIVO Liga MX Clausura 2026
Mazatlán vs Juárez FC EN VIVO Liga MX Clausura 2026 | RÉCORD
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
9 de Enero de 2026

El futbol mexicano está de regreso. Después de casi un mes de que Toluca levantó su duodécimo título de Liga MX, el torneo reanudará su actividad con el arranque del Clausura 2026 este viernes en la Perla del Pacífico. Mazatlán será el equipo que dé el banderazo de salida, cuando reciba a FC Juárez

Será el inicio de la "gira de despedida" de los Cañoneros, que se despedirán del máximo circuito. Previo a la pasada Final, en la Asamblea de Dueños de diciembre de 2025, el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, confirmó que inició el proceso de compraventa de Mazatlán por parte de Emilio Escalante, propietario de Atlante 

Por lo que, para el Apertura 2026 está previsto que los Potros de Hierro regresen al máximo circuito y marcará el adiós del conjunto púrpura después de cinco años. Con ello en mente, Mazatlán buscará despedirse dignamente, aunque lo hará luego de las salidas de Robert Dante Siboldi y Nicolás Benedetti. 

El técnico uruguayo decidió no continuar al frente del club, precisamente por la venta del club y la falta de presupuesto para hacer fichajes. Mientras que el colombiano, que era la mayor figura del club, se marchó a Las Palmas en España, por lo que no será un torneo sencillo. 

TE PUEDE INTERESAR

América descarta oferta de la Real Sociedad por Álvaro Fidalgo

América | 08/01/2026

América descarta oferta de la Real Sociedad por Álvaro Fidalgo
Liga MX: Futbol de estufa del Clausura 2026

Futbol de Estufa | 09/01/2026

Liga MX: Futbol de estufa del Clausura 2026
¿Quién es el favorito a ganar la Liga MX según las casas de apuestas?

LIGA MX | 08/01/2026

¿Quién es el favorito a ganar la Liga MX según las casas de apuestas?
Te recomendamos
Los 10 refuerzos más destacados a un día del inicio del Clausura 2026 de la Liga MX
Liga MX
Mazatlán FC
FC Juárez
Futbol

LO ÚLTIMO