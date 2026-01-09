VIDEO: Incendio en Ecatepec consume bodega y moviliza a cuerpos de emergencia

La tarde de este 9 de enero de 2026 se reportó un incendio en una bodega ubicada en la colonia Granjas Independencia del municipio de Ecatepec de Morelos. Cuerpos de emergencia participan en las labores para sofocar las llamas y proteger a la población en la zona.

X: @EduardoVarMal

¿Qué ocurrió en el incendio?

El siniestro se registró en un inmueble situado en la calle General Abundio Gómez, donde se almacenan materiales altamente inflamables que ha provocado una densa columna de humo visible desde varios kilómetros a la redonda.

Al lugar llegaron bomberos de Ecatepec para combatir el fuego y evitar que se extienda a inmuebles cercanos, especialmente porque en un predio aledaño opera una gasera, lo que ha obligado a enfriar los tanques y tomar medidas preventivas adicionales.

Fotos del incendio. / RS

La zona también fue apoyada por pipas provenientes de la alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México, quienes colaboran con las labores de suministro de agua para el combate del incendio.

¿Se han evacuado personas y hay riesgo para la población?

Como medida preventiva, autoridades han evaluado la evacuación de viviendas aledañas, pues la zona es densamente poblada. Sin embargo, al momento de los hechos, la mayoría de los habitantes se encontraban fuera por estar en sus trabajos, lo que ha facilitado el proceso.

Fotos del incendio. / RS

La Escuela Preparatoria Oficial 314, colindante con la bodega, informó a través de sus redes sociales que sus alumnos y personal fueron evacuados de inmediato tras la presencia de la columna de humo que comenzó a descender hacia la superficie.

El director de Protección Civil de Ecatepec, Jesús Clara, señaló que las labores para sofocar el incendio tienen un avance aproximado del 60%, y hasta el momento no se han reportado personas lesionadas.

Asimismo, trabajadores de la gasera aledaña también fueron desalojados como medida de precaución, aunque las autoridades descartaron que exista un riesgo directo para la población.

Fotos del incendio. / RS