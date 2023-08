Guillermo Ochoa no comenzó la temporada de titular, pues el Salernitana tuvo su primer enfrentamiento correspondiente a la Copa Italia, el cual ganaron 1-0 contra el Ternana, pero el mexicano tuvo que ver este encuentro desde la banca, ocasionando que Álvaro Morales se burlara de que el portero no estuviera en el once de su equipo.

Morales subió una publicación a Twitter, en donde alabó la actuación de Benoit Costil, quien fue el arquero titular del Salernitana en este duelo de la Copa de Italia.

Que bien lució Benoit Costîl. Alguien debe estar, como acostumbra, muy enojado. pic.twitter.com/jjYtlbnbV8 — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) August 13, 2023

“Qué bien lució Benoit Costil. Alguien debe estar, como acostumbra, muy enojado”, fue lo que escribió el analista de ESPN.

Esta no es la primera ocasión que Álvaro Morales hace comentarios contra el guardameta de la Selección Mexicana, pues es bien conocido que el analista de ESPN se ha autoproclamado como un detractor de Guillermo.

La temporada 2023/2024 para Guillermo Ochoa junto con el Salernitana comenzará el próximo 20 de julio, cuando se enfrenten contra la Roma en el Stadio Olimpico en la primera fecha de la Serie A.

