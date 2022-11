Álvaro Morales se burla de Messi tras derrota de Argentina: "Pecho frío como siempre"

Argentina no pudo con Arabia Saudita en su debut en la Copa del Mundo Qatar 2022 y aunque Lionel Messi marcó de penal, no fue suficiente para poder siquiera rescatar un punto, pues cayó 2-1 en su debut mundialista. Algo que no pasó desapercibido para Álvaro Morales, quien se regodeó con este resultado y se burló del 10 de la Albiceleste.

A través de redes sociales, el ‘Top de la Industria’ compartió un vídeo en donde se carcajea por ver a Messi derrotado una vez más y no dudo en tirarle con todo, pues es bien sabido que es uno de sus más grandes detractores.

“Messi, Messisito ¿Dónde estás? Siempre intrascendente, siempre débil y cobarde, siempre pecho frio cuando más se te necesita. Pero en el Barcelona estabas protegido, hoy no tenías a Xavi, no tenías a Iniestas ¿Estas triste?”, sentenció el ‘Brujo’.

Además hizo énfasis en recordar el Mundial de Corea y Japón 2002, en donde Argentina quedó eliminado en Fase de Grupos, algo que tras perder el primer partido podría volverse a repetir 20 años después.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NEYMAR: COLOCÓ SEXTA ESTRELLA DE BRASIL SIN DEBUTAR EN EL MUNDIAL DE QATAR 2022