Álvaro Morales se burló de Chivas: 'Que no se vaya Cadena ni Pelaéz, me divierto mucho con este equipo'

El comentarista deportivo, Álvaro Morales se burló de Chivas luego del empate en el Clásico Tapatío y mencionó que son un equipo mediocre al igual que Pumas.

A través de su cuenta de Twitter, Álvaro dijo que le divertía burlarse del equipo que dirige Ricardo Cadena.

“Que no se vaya Cadena ni Peláez. Ni Marcelo Michel, en su momento. Me divierto mucho con este equipo”.

Que no se vaya Cadena ni Peláez. Ni Marcelo Michel, en su momento. Me divierto mucho con este equipo. Jajajajajja. — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) August 14, 2022

Este no fue el único comentario que dirigió el periodista hacia Chivas, ya que de igual manera señaló que los Rojiblancos no están en crisis, si no que están en su normalidad.

Las Chivas no están en crisis. Tranquilos. Están en su normalidad. — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) August 14, 2022

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CLÁSICO TAPATÍO: SANTI ORMEÑO SE ‘SABROSEÓ’ A SANTAMARÍA CON TREMENDO APRETÓN DE NALGA