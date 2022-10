Álvaro Morales: Se burló de Pietrasanta en pleno programa por eliminación de Chivas

Álvaro Morales sigue dejando en claro que está feliz por la eliminación de Chivas en el Repechaje. Es por ello que tras el video que publicó en sus redes sociales burlándose de los tapatíos, arremetió contra Jorge Pietrasanta en pleno programa.

En dicha transmisión el comentarista se subió a la mesa que rodea a los analistas que lo acompañan y comenzó a reírse del Rebaño Sagrado y de su compañero, quien es conocido por ser fiel seguidor de los tapatíos.

Sin embargo, Pietrasanta explotó al momento de que Álvaro Morales se comenzara a reír en su cara por la eliminación de Chivas, pues le respondió mencionándole que nunca creyó tener que trabajar con alguien que se burla de los equipos para comer día a día.

"Graben esta payasada. Lo que me encanta es de lo que vives, de burlarte de los Pumas, de burlarte del Guadalajara. No te importa otra cosa, lo que único que te interesa es burlarte de los Pumas y de las Chivas, de eso vives, de eso comes, está clarísimo. No creí conocer a alguien que fuera capaz de hacer la payasada que acabas de hacer. Y luego te enojas porque el otro día te dije que eras un estúpido", comentó 'Pietra'.

Álvaro Morales por su parte, simplemente le preguntó: "Después de tanto defender a sus Chivas, ¿quién quedó como estúpido?", a lo que Pietrasanta simplemente le recordó que él pronosticaba la derrota de su equipo ante La Franja.

En la mesa los acompañaban Héctor Huerta y Jared Borgetti. El periodista, que es aficionado del Atlas, se reía de lo que sucedía, mientras que al exfutbolista le resultaba incómodo por las expresiones que tenía durante el programa.

