Álvaro Morales tunde al Chicote Calderón: "América no lo necesita"

Este mercado de fichajes, América está cerca de fichar al Chicote Calderón, lateral que jugó en Chivas y que se uniría a las filas de los jugadores que han jugado para los dos equipos más ganadores de la Liga MX.

Ante esta posibilidad, el analista de ESPN, Álvaro Morales, comentó en Futbol Picante que el americanismo y el equipo de Coapa no necesita fichar al lateral mexicano, además de asegurar que muy pocos jugadores que han jugado en el Rebaño han brillado con las Águilas.

"Suena el Chicote Calderón para las Águilas del América. Número uno, en el América no hay una cuestión moral por traer a otros jugadores de equipos que odian al América. Número dos, muy pocos jugadores de Chivas han funcionado en América, ahora ¿Es lo qué necesita el América? No, no es lo que necesita el América", comentó en Futbol Picante.

Calderón llegó a las Chivas de Guadalajara en 2020 procedente de los Rayos de Necaxa, en el Rebaño jugó 111 partidos y marcó 10 goles y dio ocho asistencias.

Este no sería el primer jugador que parte de Chivas a América.

