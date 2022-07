Aly Eckmann reveló detalles de su relación con CR7: “Podría haber sido Georgina, fuck”

La presentadora Alyson Eckmann reveló detalles de su corto encuentro con el astro portugués Cristiano Ronaldo, antes de que este coincidiera con Georgina Rodríguez.

TikTok fue el medio por el que se dio la revelación, cuando un seguidor de la también reportera y locutora le cuestionó si alguna vez haía estado en una fiesta privada con un futbolista famoso.

“Yo presenté el evento de Cristiano Ronaldo de su perfume nuevo. Entonces nos hicimos como amigos en la fiesta y Cristiano me invitó a su casa. Yo le dije que no, que ni de coña, porque tenía que trabajar al día siguiente. Yo sabía qué iba a pasar si iba a su casa. Y mi amiga, que estaba ahí conmigo, me dijo: ‘Aly, no puedes decir que no, por favor’. Le dije a Cristiano: ‘tienes que mandar a mi casa, con un chófer tuyo, cuando yo digo’. Y él dijo: ‘Ok, sí’.

“Nos fuimos de la fiesta, nos separamos. Mi amiga fue con él, yo fui con su mánager. Acabamos en su casa y nos tomamos unas copas de champán y ya, como a las tres de la mañana, le dije que quería irme para mi casa y me mandó con su chófer. Y ya está”, comentó Aly.

En otro video de TikTok, Eckmann confesó que por un mes se mensajeó con el del Manchester United pero no pasó a más, incluso destacó: “Podría haber sido Georgina, fuck”.

“Cuando nos fuimos de su casa, me pidió el número y nos mandamos textos durante un mes, pero era muy simple de Hola cómo estás. ¿Qué haces? Currando y tú, en mi casa. Y ahí se quedó. Yo creo que quería que me invitara sola a su casa, pero no voy follando a famosos por el deporte de follar famosos".

