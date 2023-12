La expulsión de Raymundo Fulgencio en la Final de Vuelta del Apertura 2023 entre América y Tigres cambió el juego. Esta jugada marcó el rumbo de 'La 14' para las Águilas, algo que causó polémica en el entorno, sin embargo, David Faitelson, periodista de TUDN, señaló que no hay razones suficientes para demeritar el título conseguido por los comandados por André Jardine.

En su sección "Faitelson Sin Censura" dentro del programa 'Contacto Deportivo', David remarcó que a pesar de haber indagado en lo más profundo, con base en su antiamericanismo, no encontró una mancha sobre el campeonato. Asimismo, reconoció que se proclamó campeón el mejor equipo del Apertura 2023.

"Juro que le he dado vueltas y vueltas, por arriba y por abajo. He hurgado en lo más profundo de mi escuela antiamericanista, estoy buscando una mancha que pueda denostar el título conseguido por el América el domingo. No lo he podido encontrar aún. El destino y el futbol han premiado al mejor club de todo el torneo. Ganó el mejor", expresó Faitelson.

De igual forma, señaló que no hay lugar para decir que el triunfo de las Águilas se debe al árbitro, aunque también aceptó que la expulsión a Fulgencio fue rigorista, pero él se la ganó por haber cometido dicha agresión.

"La jugada clave del partido final tiene espacio para la polémica, porque es la jugada más trascendente del juego y porque abre el camino para un campeón. De ahí a decir que el América se valió del árbitro para conseguir el título hay una buena distancia. Para mí, no era tarjeta roja, pero creo que Fulgencio estuvo todavía peor que el árbitro y tuvo su castigo", sentenció.

