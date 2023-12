José Mourinho lanza 'dardo' al Tottenham e ironiza sobre la sequía de títulos del equipo

José Mourinho, actual director técnico de la Roma en la Serie A, arremetió contra Tottenham en una reciente entrevista para el podcast Obi One. El estratega portugués, ganador de dos Champions League, expresó su sorpresa y descontento por la decisión de destituirlo como director técnico de los Spurs a tan solo dos días de disputar la Final de la Carabao Cup 2020/21 y dejó en claro su desacuerdo con la gestión de la directiva.

En sus declaraciones, Mourinho destacó la ironía de ser despedido por un club que carece de títulos en sus vitrinas. "Lo más ridículo fue que un club que tiene la sala de trofeos vacía me despidiera dos días antes de una Final. El Tottenham nunca ha ganado nada en 50 años, o no recuerdo cuándo", afirmó el extimonel de equipos como Chelsea, Inter, Real Madrid y Manchester United.

A pesar de que Mourinho tuvo una estadía relativamente breve de 17 meses al frente del Tottenham y logró un 51% de efectividad, el entrenador portugués no ha olvidado ni perdonado la manera en que se dio su salida.

En su paso por el equipo de Londres, el portugués dirigió 86 partidos, de los cuales ganó 45, empató 17 y perdió 24.

Durante su tiempo en el Tottenham, Mourinho también enfrentó críticas de diversos sectores. En una gala patrocinada por el club londinense, el entrenador no dudó en responder a aquellos que cuestionaban su desempeño.

“Los críticos creen que pueden discutir de futbol con uno de los entrenadores más importantes en el mundo, esa es la belleza del futbol. Ya me he acostumbrado a ello y lo aprecio. Así que por mi parte no hay problema. No creo que nadie se vaya a poner a discutir sobre cohetes con la gente de la NASA”, sentenció.

