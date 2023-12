Zidane elogia a Bellingham: 'Es un jugador preparado para el Real Madrid'

Desde su incorporación al Real Madrid, Jude Bellingham ha consolidado una estrecha relación con Zinedine Zidane, quien elogió su talento y auguró un brillante futuro para el joven inglés.

En una entrevista con Telefoot, Zidane elogió a Bellingham, destacando su importancia y potencial para el Madrid. "Bellingham es un jugador importante, un jugador de futuro, un jugador preparado para el Real Madrid Espero que tenga una gran carrera".

En respuesta al elogio de Zidane, el internacional inglés manifestó su admiración por la leyenda gala. "Zidane fue uno de los mejores centrocampistas de todos los tiempos. Veo recopilaciones suyas: es alguien a quien admiro mucho, y sigo sus pasos llevando su número".

Además, Bellingham habló sobre su evolución como jugador y sus objetivos a corto plazo. "El año pasado marqué 14 goles. Esta temporada ya he batido ese récord: no es natural en mí marcar tantos, y asumo mucha responsabilidad. Cuando estoy libre, soy peligroso. Me gusta pensar que sigo creciendo, desarrollándome y aprendiendo. Intento mejorar cada día y superar los límites", aseguró Bellingham para el mismo medio.

El joven jugador también expresó su frustración por haber quedado en segundo lugar en los últimos dos años en el Golden Boy, un trofeo que finalmente conquistó esta temporada. "Los últimos años me sentí frustrado, he quedado segundo dos veces en el Golden Boy. Eso no era suficiente, así que intenté superar los límites, tenía que ser primero", declaró.

