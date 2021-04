América lamentó el sensible fallecimiento del abuelo de Mauro y Diego Lainez

El futbol mexicano está de luto. Luego de que Mauro y Diego Lainez compartieron emotivos mensajes de despedida y agradecimiento tras el sensible fallecimiento de su abuelo, Jaime Lainez Ochoa, el América se unió al pésame y envió unas palabras de condolencia.

A través de redes sociales, el club azulcrema expresó su apoyo para los integrantes de la familia Lainez Leyva.

"El Club América lamenta el sensible fallecimiento de Jaime Lainez Ochoa Q.E.P.D", citan las Águilas.

El Club América lamenta el sensible fallecimiento de Jaime Lainez Ochoa Q.E.P.D. pic.twitter.com/AxbtYJwhU2 — Club América (@ClubAmerica) April 20, 2021

DIEGO Y MAURO AGRADECEN EL EJEMPLO Y CARIÑO DE SU ABUELO

Al igual que las Águilas, Mauro y Diego aprovecharon sus redes sociales para agradecer y dar un último adiós a su ser querido.

“Descansa en paz abuelito, gracias por todo. Eres el mejor abuelito y siempre te llevaré en mi corazón y en mis pensamientos", publicó Mauro.

“Estos días estuviste luchando como un campeón, no querías dejarnos y peleaste hasta el final, siempre te tendré presente en mis pensamientos y sé que me acompañarás en cada paso que dé. Gracias por todo lo que nos diste que estoy seguro que no fueron cosas, fue mucho más que eso, Diosito te tenga en su santa gloria, te amo y te extrañaré muchísimo abuelito", compartió por su parte Diego Lainez.

