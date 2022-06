América: Memo Ochoa regalará kit de las Águilas a basquetbolista mexicano

Durante su gira por Estados Unidos, el América aprovechó para realizar un reconocimiento a Juan Toscano, reciente campeón de la NBA con los Golden State Warriors.

Guillermo Ochoa le regaló una playera autografiada a Toscano, aunque éste reveló en redes sociales que es aficionado de los Tigres, pero que aceptaba el detalle con mucho gusto.

Sin embargo, el también basquetbolista mexicano Lorenzo Mata pidió en redes sociales pidió un jersey del América, pues él, a diferencia de Toscano, sí es seguidor azulcrema.

Y el arquero Guillermo Ochoa accedió a la petición del 'Matador'. "Claro que si! Con gusto!", replicó Paco Memo a la petición de Mata.

Claro que si! Con gusto! — Guillermo Ochoa (@yosoy8a) June 25, 2022

"No puedo creer!", todavía respondió Mata en Twitter.

"Muy bien. Umm yo si soy Americanista desde la cuna. Y me da gusto que apoyen al basket. Alguien que me ayude a que mis Águilas me manden un kit @yosoy8a @ClubAmerica?", había escrito Mata al detalle de las Águilas con Juan Toscano.

