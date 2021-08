Ana Pau Vázquez reveló haberse 'enamorado' de un argentino en Tokio: "Lo veo y me derrito"

Ana Paula Vázquez no pudo destacar en Tokio 2020 al caer en la ronda 32vos de Final en la prueba individual de tiro con arco, aunque no todo fue negativo para la mexicana en los Juegos Olímpicos, pues inclusive salió 'flechada' de un deportista argentino al que conoció en la Villa Olímpica.

Desde su cuenta de TikTok, Vázquez contó cómo fue que junto a su compañera Alejandra Valencia pasó un momento gracioso al expresar lo mucho que le había gustado el atleta que de acuerdo al Diario Olé, podría tratarse del futbolista Alexis MacAllister, Lucas Moscariello de handball, o alguno de miembros del equipo de voleibol.

@anapau.vzfs Reply to @axel_amador03 esa fue unaaaaa jajaja ahorita subo la otra pero me la viví pasando osos ##olympics original sound - Ana Paula Vázquez Fl

"Me pasaron cosas chistosas en la Villa y es que la verdad soy bien imprudente. Me levanto un día con Ale (Valencia) a desayunar veo un chavo guapísimo. Tenía todo un brazo tatuado y una playera desmangada, y yo tengo cierta debilidad para eso. Lo veo y me derrito", comenzó a relatar Ana Pau desde su red social.

"Veo que trae una playera blanca y no me pasó por la cabeza de dónde era. Dije: 'Wey, está guapísimo, no mames'. Ale se empieza a reír y yo no sé por qué. Él se me queda viendo con cara de... y yo no entendía. Pasa por al lado y le veo el escudo de Argentina en la manga. Por supuesto me entendió. Nos hicimos novios. Él todavía no lo sabe, pero nos hicimos novios", terminó.

Vázquez no pudo en los 32vos de Final y quedó eliminada de la prueba individual de tiro con arco en Tokio 2020. Ane Marcelle Dos Santos, de Brasil, logró reponerse del primer set y venció 6-4 a la mexicana.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN FEMENIL DE HANDBALL DE NORUEGA SERÁ MULTADA POR NO USAR BIKINI