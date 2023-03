André Marín confiesa a Paty Chapoy lo que le dejó la enfermedad que casi le quita la vida

André Marín, conductor de Fox Sports, ha vivido un año muy difícil en 2022 y apenas el fin de semana pasado regreso a las transmisiones por televisión del programa de análisis de futbol dónde se encuentra como titular.

Su historia y las múltiples enfermedades que ha sufrido en estos meses es algo que tomó la periodista Paty Chapoy para buscar una entrevista con el periodista deportivo, a la cual accedió.

El conductor de noticias deportivas habló sobre cómo ha enfrentado sus problemas de salud y el hecho de que eso provocó que se quedara casi sin amigos, ya que muy pocos lo apoyaron.

"Primero lo del clostridium fue como hace tres o cuatro años como bien lo recuerdas y el año pasado, el 2022 fue el peor año de mi vida; en enero me explota el estómago, terapia intensiva, salgo muy bajo de peso, me duele y tengo problemas en la espalda, en marzo me operan y me operan mal, médicos, tratamientos y revisiones", comentó André Marín.

Además, añadió que "en la última noche en el hospital de tres días pesco tres neumonías diferentes, con neumococo y todo, terapia intensiva, inconsciente, 50 días sin saber qué estaba pasando, 50 días en el hospital".

Con respecto a las personas que lo apoyaron, André Marín agradeció a las personas que no se quedaron porque así supo realmente con quién contaba.

"Cuando te pasan estas cosas te das cuenta de quiénes son tus mejores amigos, de quienes están en las buenas y en las malas y yo también le agradezco a los que no estuvieron, porque me enseñaron el camino de dónde debo estar en esta vida”, sentenció el periodista deportivo.

