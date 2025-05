Andrés Vaca explota en contra de Jorge Pietrasanta: "Ocupo el lugar que deseas"

La Semifinal de Ida entre Cruz Azul y América dejó más allá de un resultado a favor de La Máquina. La polémica no solamente se presentó en torno a la expulsión de André Jardine y el gesto para la afición cementera, fue también alrededor de la transmisión del partido en TUDN que se levantaron comentarios de los cuales la gente ya opina en redes sociales.

Andrés Vaca se encendió en redes sociales con comentarios de su excompañero en Televisa Deportes, Jorge Pietrasanta, asegurando que los comentarios en contra son debido a que él en realidad quiere su lugar.

Jorge Pietrasanta dejó Televisa para ser parte de ESPN | Imago7

Polémica entre narradores

Todo comenzó cuando Jorge Pietrasanta, actual narrador de ESPN , tuiteó un comentario acerca de la dicción de Ricardo Antonio La Volpe como comentarista en la transmisión del juego; Pietra argumentó que "no le entiende" al argentino, incluso haciendo burla de su pronunciación de la palabra "futbol".

A todos esto, La Volpe respondió con otro tuit, sencillamente haciendo referencia a que el poco entendimiento de Pietrasanta a sus comentarios es debido a que el miembro de ESPN nunca ha sabido nada de futbol.

La Volpe es comentarista frecuente en las transmisiones de TUDN | Imago7

¿Qué dijo Vaca sobre Pietra?

Ante la respuesta del director técnico argentino, Pietrasanta no dudó en volver a responder, solo que esta vez Ricardo Antonio no fue el único inmiscuido en el tema, pues la nueva publicación hacía referencia al narrador principal del partido, Andrés Vaca, de quien Pietra se refirió de la misma manera que con La Volpe, diciendo que no se le entiende y que solamente "se ríe" en transmisión, además de "atreverse a criticar a los verdaderos periodistas".

Fue entonces que Vaca no resistió a también ser parte de la polémica, respondiendo a Pietrasanta en X siendo directo en que el actual miembro de ESPN critica porque en realidad quiere el lugar de él, además de estar resentido porque la Final del Mundial de Brasil 2014 en el Estadio Maracaná estuvo a cargo de Vaca y Raoul 'Pollo' Ortíz y que después de diez años sigue sin poder superarlo. El miembro de TUDN terminó recordando la frase de Pietra: "me paro de pie", agregando que todos lo recuerdan solo por eso.

El que no tiene dicción ocupa el lugar que tu deseas volver a tener.

El que narraba el FIFA, ocupó el lugar que tu deseabas en Maracaná.

Y el que se ríe, se sigue riendo porque han pasado más de 10 años y sigues sin superarlo.



Hey, pero sigue diciendo “me paro de pie”, todos te… https://t.co/m9KbJMelwa — Andrés Vaca (@Andres_Vaca_) May 17, 2025

