Ricardo La Volpe y Jorge Pietrasanta se enfrascan en pelea por redes sociales

La rivalidad entre comentaristas deportivos en México volvió a encenderse, esta vez con una polémica protagonizada por Jorge Pietrasanta, comentarista de ESPN, y Ricardo La Volpe, analista de TUDN. El intercambio de declaraciones ocurrió en redes sociales y rápidamente se volvió tendencia, mostrando cómo los roces entre panelistas ya no se limitan a los sets de televisión.

Pietrasanta lanza una crítica irónica

Todo comenzó cuando Pietrasanta publicó en su cuenta de X (antes Twitter) un mensaje con tono burlón hacia el exentrenador argentino:

“Ahora entiendo. La Volpe analiza el fulbo, no futbol, por eso no le entiendo casi nada cuando habla, solo cuando dice fulbo”.

La publicación generó reacciones inmediatas, tanto a favor como en contra, en lo que muchos calificaron como una burla al acento argentino del también exseleccionador nacional.

La Volpe responde con guante blanco, pero contundente

Fiel a su estilo, Ricardo La Volpe no se quedó callado y contestó con un mensaje elegante, pero directo:

“Dejando de lado el ataque personal que haces sobre mi acento, te contesto solo en materia deportiva. No me entiendes, ni me entenderás porqué de ‘Fulbo’, no sabes nada”.

La respuesta del ‘Bigotón’ fue celebrada por varios usuarios, que destacaron su defensa del término “fulbo”, una expresión muy usada en Argentina para referirse al fútbol con estilo y profundidad táctica.

