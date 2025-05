Andrés Vaca: 'Narrar la historia del América me ha marcado'

Narrar al América ha sido el mayor privilegio de mi carrera. Andrés Vaca platicó con RÉCORD sobre lo que significa narrar esta final del futbol mexicano y en específico al América.

Andrés Vaca, narrador estelar de TUDN | IMAGO7

Primero, el narrador de TUDN nos comentó que narrar al América es el mayor privilegio de su carrera, pues es relatar la historia de uno de los equipos más grandes del país, lo cual, Vaca ve como un privilegio:

“Narrar la historia que ha marcado al América —y que podría ser la más grande de su historia— ha sido el mayor privilegio de mi carrera. Es un sueño hecho realidad. Ponerle voz a un momento así es algo que nunca voy a olvidar. Solo lo superaría narrar una Copa del Mundo donde México llegue a cuartos de final”.

Por otra parte, Andrés nos mencionó que hablar de un solo equipo grande en México es faltar al respeto a otros que han marcado la historia del futbol, aunque por lo que implica como marca, afición y palmarés, se inclina por las Águilas.

Vaca ha narrado el tricampeonato del América | IMAGO7

“Decir que América es el único grande sería una falta de respeto para algunos equipos. Pero sí creo que es el más grande. Y con diferencia. Es el club con más títulos de liga, el que tiene la mayor afición a nivel nacional y el que más atención genera en medios. América no solo marca la agenda deportiva: mueve la balanza del fútbol mexicano. Para bien o para mal, todos hablan del América. Y eso es algo que ningún otro equipo puede igualar hoy en día”.

¿Qué opina Andrés Vaca de Jardine?

Otro de los temas a resaltar fue su opinión sobre André Jardine y si ya es el mejor entrenador en la historia del América:

"Sí. Está en la antesala de un tetracampeonato, e incluso si no lo ganara, ya es el técnico con más títulos en la historia de la institución", declaró.

André Jardine va por el tetracampeonato | IMAGO7

¿Ya le va al América?

La afición del América ha identificado a Andrés Vaca como su narrador, pues constantemente está en las transmisiones del equipo y pone la emoción que busca la gente en la crónica. Aunque dejó en claro su postura sobre apoyar al América o algún otro equipo:

“Si algo he aprendido en los últimos años es que cuando uno toma el micrófono, no puede y no debe inclinarse hacia ningún equipo”.

Andrés Vaca no apoya a ningún equipo de la Liga MX | IMAGO7

