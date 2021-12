Andrés Vaca reveló como conquistó a Gina Holguín: 'Me la ligué con unos churros callejeros'

Andrés Vaca logró conquistar el corazón de Gina Holguín de una manera diferente a lo convencional y compartió su historia de amor con Toño de Valdés.

"Gina me lleva seis años, yo tenía 22 y ella 28, pero desde que la vi fue mi crush, me encantaba, pero me decía a mí mismo: 'No se va a fijar en un mocoso'. Nos veíamos muy de vez en cuando en la oficina, solo cruzando saludos. Después llega la fusión de Televisa y Univisión y coincidimos en el programa de Tu Tribuna", contó el cronista.

"Desde el primer día tuvimos clic, pero una parte de mí decía que me estaba haciendo ilusiones porque es cariñosa con todos. Un día tiré el anzuelo, recuerdo que en realidad no podía salir esa noche pero le dije: 'Vamos por un helado saliendo' y aceptó, le respondí que no podía. Imagínate, invito a salir a mi crush, acepta y le digo que ya no puedo", continuó.

Vaca no tuvo que invitar a la conductora a un restaurante caro y por el contrario, solo fue con unos churros en la calle que la enamoró.

"Le pedí que me esperara porque tenía noticiero esa noche y ella se quedó una hora en el estacionamiento. Salimos y me propuse que la conquistaría en un lugar diferente al que seguramente ya antes la habían llevado, cosas caras. Le dije que quería llevarla a un lugar donde jamás la habían llevado, paramos en un puesto callejero de churros y esa fue la primera cita. Estuvimos de las 11 de la noche a las 2 de la mañana en una banqueta comiendo churros y platicando, así empezó todo", compartió.

